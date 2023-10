Ο Γιόκιτς έκανε... scouting σε άλογα την ώρα της προπόνησης των Νάγκετς (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν έχει τον... Θεό του. Τι έκανε αυτή τη φορά; Scouting σε άλογα και μάλιστα εν ώρα προπόνησης των Ντένβερ Νάγκετς.

Είναι γνωστό το πάθος του Νίκολα Γιόκιτς για τα άλογα και τις ιπποδρομίες. Άλλωστε έχει δικό του στάβλο, δικά του άλογα και κάθε καλοκαίρι δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ασχολείται μαζί τους στο Σόμπορ της Σερβίας. Για την ακρίβεια ασχολείται μαζί τους και όταν βρίσκεται στην Αμερική!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο κοιτάζει με μεγάλη προσήλωση το κινητό του τηλέφωνο. Δίπλα του ο Τζαμάλ Μάρεϊ, μη γνωρίζοντας τι κάνει ο συμπαίκτης του, τον ρώτησε: «Κάνω scouting σε άλογα» ήταν η... αποστομωτική απάντηση του Γιόκιτς με τον Καναδό γκαρντ να τον ρωτάει ξανά: «Κάνεις scouting; Πόσα άλογα έχεις;» και ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς είπε απολύτως... φυσιολογικά: «7; 8; Εμ, 10, 12...» Απίθανος Γιόκιτς!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Nikola Jokic is dedicated to both his crafts 😂 🐎



