Ο Στιβ Κερ δεν...γνώριζε τον Σάσα Βεζένκοβ και αναρωτιόταν ποιος ήταν ο παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς που φορούσε το νούμερο «7».

Ένα περίεργο σκηνικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Σακραμέντο Κινγκς-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με πρωταγωνιστές τους Στιβ Κερ και... Σάσα Βεζένκοβ!

Μόλις πέρασε στο παρκέ ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στα 3:33 για το τέλος της 1ης περιόδου, ο Κλέι Τόμπσον ετοιμαζόταν για βολές. Εκείνη τη στιγμή η κάμερα «συνέλαβε» τον προπονητή των Γουόριορς να δείχνει τον Βεζένκοβ και να ρωτάει: «Ποιος είναι αυτός με το νούμερο 7;» μη γνωρίζοντας τον Βούλγαρο φόργουορντ.

Ο Βεζένκοβ τελικά αγωνίστηκε 17 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε μόλις δύο πόντους με 1/1 δίποντο και 0/3 τρίποντα ωστόσο «κατέβασε» 6 ριμπάουντ.

Δείτε το χαρακτηριστικό σκηνικό

