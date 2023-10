Ο Σάσα Βεζένκοβ τα βρήκε... σκούρα απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, η οποία γνώρισε την εντός έδρας ήττα στο πλαίσιο της preseason από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 121-115.

Αυτή τη φορά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Στο πρώτο του παιχνίδι στο Σακραμέντο και μπροστά στους φίλους των Κινγκς, ο Σάσα Βεζένκοβ κινήθηκε σε... ρηχά νερά καθώς δεν πήρε πολλές προσπάθειες ενώ υπέπεσε και σε αρκετά λάθη.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε για 17 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε μόλις δύο πόντους με 1/1 δίποντο και 0/3 τρίποντα ωστόσο «κατέβασε» 6 ριμπάουντ. Να σημειωθεί ότι δεν ήταν «πενταδάτος» αλλά πέρασε στο παρκέ ύστερα από το πρώτο rotation του Μάικ Μπράουν τρία λεπτά πριν από το τέλος της 1ης περιόδου. Οι Κινγκς γνώρισαν την ήττα με 121-115 από τους Γουόριορς από τους οποίους απουσίαζαν οι Στεφ Κάρι, Κρις Πολ και Ντρέιμοντ Γκριν.

Για τους Κινγκς καλύτεροι του παρκέ ήταν οι Ντομάντας Σαμπόνις (19π., 11ριμπ., 5ασ.) και Ντε'Άαρον Φοξ (17π., 6ασ., 5ριμπ.) ενώ από τους νικητές Γουόριορς ο Τζόναθαν Κούμινγκα είχε 28 πόντους με 7/18 εντός παιδιάς και 13/17 βολές, ενώ ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε άλλους 20 πόντους με 6/11 σουτ. Ο Κλέι Τόμπσον δεν πήρε πολλές προσπάθειες και έμεινε στους 12 πόντους με 4/9 σουτ.

