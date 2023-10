Το ESPN επέλεξε τους κορυφαίους παίκτες της σεζόν που έρχεται στο ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην κορυφή.

Για άλλη μια σεζόν το ESPN παρουσίασε τη λίστα του με τους καλύτερους παίκτες της λίγκας λίγο πριν τη regular season. Το αμερικανικό δίκτυο τοποθέτησε στην κορυφή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που φέτος θα παλέψει για το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του, έχοντας στο πλάι του τον Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Πίσω από τον Greek Freak ο περσινός πρωταθλητής με τους Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την τριάδα κλείνει ο Τζοέλ Εμπίντ που πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP. Tην πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς και Στεφ Κάρι. Εκτός δεκάδας βρίσκονται οι Ντέβιν Μπούκερ και Τζίμι Μπάτλερ, όντας 11ος και 12ος αντίστοιχα.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ... κατρακύλησε στο Νο.34 του Top-100, με τον Uncle Drew να ξεσπά για αυτή την κατάταξη και να αναφέρει πως δεν τους σέβεται.

1. Giannis Antetokounmpo

2. Nikola Jokic

3. Joel Embiid

4. Luka Doncic

5. Stephen Curry

6. Jayson Tatum

7. Kevin Durant

8. Shai Gilgeous-Alexander

9. LeBron James

10. Anthony Davis

The NBArank top 10 is here 📈



Full list ➡️ https://t.co/TiXODqNBfc pic.twitter.com/3hjwV8ROFg