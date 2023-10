Αντίστροφα μετρούν για την παρθενική τους εμφάνιση ως συμπαίκτες στους Μιλγουόκι Μπακς οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Η αναμονή φτάνει στο τέλος της. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις στο ματς της preseason κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/10, 02:00) στην «crypto.com Arena» της Καλιφόρνια.

Την είδηση έκανε γνωστή ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Έιντριαν Γκρίφιν, ο οποίος είπε ότι και οι δύο σούπερ σταρ της ομάδας θα δώσει το «παρών» σε αυτό το παιχνίδι το οποίο θα είναι και το πρώτο τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και λίγες ημέρες πριν από το επίσημο τζάμπολ της σεζόν στο ΝΒΑ.

Μέχρι στιγμής οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν δώσει δύο παιχνίδια στην preseason όπου μετρούν μία νίκη κόντρα στους Σικάγο Μπουλς (105-102) και μία ήττα απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις (108-102)

DAME. GIANNIS. SUNDAY 🚨



Bucks HC Adrian Griffin confirmed with @malika_andrews that the duo will debut vs. the Lakers on October 15. pic.twitter.com/MOdeHQ365q