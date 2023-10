Μπράουν: «Δεν ξέρω ακόμη αν ο Βεζένκοβ θα είναι στο rotation στο ξεκίνημα της κανονικής περιόδου»

Ο Μάικ Μπράουν, προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοβ και την τοποθέτησή του στο ροτέισον της ομάδας.

Ο Σάσα Βεζένκοβ χρειάστηκε να περιμένει αρκετά για να κάνει το ντεμπούτο του στο NBA, έστω και στην preseaon. Στον φιλικό προετοιμασίας με τους Τορόντο Ράπτορς ο Βούλγαρος φόργουορντ μπήκε στο παρκέ στα μέσα της 3ης περιόδου, αγωνίστηκε για 11 λεπτά και είχε 12 πόντους, τους περισσότερους της ομάδας του.

Και αυτό έχει την εξήγησή του, σύμφωνα με τον προπονητή των Σακραμέντο Κινγκς, Μάικ Μπράουν, ο οποίος ανάφερε την πρόθεσή του να... προβιβάσει τον Βεζένκοβ στη δεύτερη πεντάδα των «βασιλιάδων», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα «κλειδώσει» την παρουσία του σε αυτή. Ο Μπράουν επέμεινε ότι η αρχική πεντάδα δεν θα αλλάξει (Φοξ, Χουέρτερ, Μπαρνς, Μάρεϊ, Σαμπόνις), ωστόσο όλες οι άλλες πεντάδες θα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Παράλληλα, ο Αμερικανός προπονητής τόνισε ότι δεν ξέρει αν ο Βεζένκοβ θα είναι στο rotation της ομάδας, στο ξεκίνημα της regural season, θέλοντας να δώσει με αυτόν τον τρόπο ένα παραπάνω κίνητρο στον MVP της EuroLeague.

«Έπαιξε καλά στην επίθεση, βελτιώνεται και εμείς δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα. Ίσως βάλουμε τον Βεζένκοβ στη δεύτερη και τον Ντουάρτε στην τρίτη πεντάδα. Πιθανότατα δεν θα πειράξουμε την αρχική πεντάδα, όμως τη δεύτερη και την τρίτη μπορεί να τις αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή.

Ο Σάσα έχει δείξει την ευελιξία του στην επίθεση, αυτά που περιμένει ο κόσμος από εκείνον τη φετινή σεζόν.Δεν ξέρω ακόμη αν θα είναι στο rotation στο ξεκίνημα της κανονικής περιόδου, πρέπει να γίνεται καλύτερος με κάθε ευκαιρία που παίρνει στην προπόνηση και στους αγώνες».

Mike Brown on the Sasha Vezenkov situation. He was non-committal on whether Vezenkov will be in the rotation when the season begins. pic.twitter.com/inuJdzWPIV