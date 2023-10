Αντετοκούνμπο για Λίλαρντ: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός ποιος θα έχει την μπάλα περισσότερο» (vid)

Ο Γιαννης Αντετοκούνμπο και ο Ντέμιαν Λίλαρντ απουσίασαν από το πρώτο φιλικό της σεζόν, με τον Giannis να μιλάει για τη συνεργασία του με τον Λίλαρντ. Και δίνει την απάντηση ποιος θα έχει την μπάλα περισσότερη ώρα στα χέρια του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έβαλαν μπροστά τη φετινή σεζόν, επικρατώντας με 105-102 των Σικάγο Μπουλς, χωρίς να αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντέμιαν Λίλαρντ.

«Πρέπει να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Θέλω να είναι ο βασικός πόιντ γκαρντ. Δεν υπάρχει καμία μορφή ανταγωνισμού ανάμεσα μας για το ποιος θα έχει την μπάλα περισσότερο. Θα αφήσουν τον Ντέιμ να είναι ο Ντέιμ», ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην τελευταία προπόνηση των Μπακς.

Με λίγες λέξεις εξήγησε ποιο θα είναι το πλάνο που θα ακολουθήσουν τη φετινή σεζόν, η οποία εκτός από τον Λίλαρντ, ο οποίος αποκτήθηκε με αντάλλαγμα τον Τζρου Χόλιντεϊ, έχει και νέο προπονητή, τον Έιντριαν Γκρίφιν.

"We have to be on the same page. I want him to be the primary point guard... This is not in no shape or form any competition between me & him of who's going to have the ball more... We're gonna let Dame be Dame."



Giannis on Damian Lillard.



(via @Bucks)pic.twitter.com/xEiaoEE7pK