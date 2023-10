Φοβερό blooper Κουμίνγκα: Πάσαρε στον Κάρι εκτός γηπέδου που είχε πετσέτα (vid)

Φοβερό blooper στο ματς των Γουόριορς με τους Λέικερς. Πρωταγωνιστές οι Κουμίνγκα και Κάρι.

Οι Γουόριορς έδειξαν τα δόντια τους στο πρώτο ματς της preseason και... καθάρισαν εύκολα τους Λέικερς που παρατάχθηκαν δίχως τον ΛεΜπρόν Τζείμς. Στο ματς έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του ο Κρις Πολ, ενώ υπήρχαν ωραίες φάσεις, αλλά και αστείες.

Σε μία από αυτές ο Κουμίνγκα πρωταγωνίστησε σε ένα φοβερό blooper. Πάσαρε στον Κάρι, ο οποίος όμως βρισκόταν εκτός παρκέ, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στην πεντάδα των Γουόριορς. Εντάξει όταν ο Κάρι είναι ελεύθερος, πρέπει να τη δώσεις, ακόμα και βρίσκεται εκτός παρκέ. Έτσι θα σκέφτηκε ο Κουμίνγκα. Πάντως ο Κρις Πολ απόλαυσε τη στιγμή και έσκασε στα γέλια στον πάκο των... πολεμιστών.

Kuminga passes to Steph…. on the bench 🤣 pic.twitter.com/jjVk0kTb2F