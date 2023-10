Οι Νάγκετς κοιτάζουν την περίπτωση να δώσουν supermax συμβόλαιο στον Τζαμάλ Μάρεϊ.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν κομβικός στην πορεία των Νάγκετς μέχρι το πρωτάθλημα του 2022. Συνοδοιπόρος του Γιόκιτς στο πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ντένβερ. Ο GM της ομάδας, Κάλβιν Μπουθ μίλησε στο SportsKeeda και στάθηκε στο ενδεχόμενο να δώσει η ομάδα supermax συμβόλαιο επειδή ο παίκτης θα βρεθεί σε κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ.

Ο Καναδός γκαρντ έχει συμβόλαιο για δύο χρόνια ακόμα αξίας 69.8 εκατ. δολάρια. Μπορεί να υπογράψει τριετή επέκταση 145 εκατ. δολαρία που θα ξεκινά από τη σεζόν 2025-26 μέχρι τις 23 Οκτώβρη. Όμως σύμφωνα με το ΕSPN, ο Μάρεϊ είναι διαθέσιμος για πενταετή επέκταση 303 εκατ. δολαρίων με τους Νάγκετς το επόμενο καλοκαίρι αν καταφέρει και βρεθεί σε μία από τις κορυφαίες πεντάδες του ΝΒΑ

The Denver Nuggets are prepared to offer Jamal Murray a supermax extension if he makes an All-NBA team, per @realgm pic.twitter.com/mEpjCCZFo4