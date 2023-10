Οι Σέλτικς έκαναν το... κόλπο με την απόκτηση του Χόλιντεϊ και το Gazzetta γράφει για τον πρώην γκαρντ των Μπακς που αλλάζει τις ισορροπίες της Ανατολής.

Χαμός έγινε στην Ανατολή τις τελευταίες μέρες. Αρχικά οι Μπακς ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, ολοκληρώνοντας την σπουδαία ανταλλαγή του Ντέιμιαν Λίλαρντ που έφτασε στο Μιλγουόκι για να συνθέσει ένα απίθανο διδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να παλέψουν για το πρωτάθλημα.

Όμως ένας από τους μεγάλους ανταγωνιστές των Μπακς στην Ανατολή, οι Σέλτικς δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Οι Κέλτες κινήθηκαν γρήγορα και άρπαξαν τον Τζρου Χόλιντεϊ που είχε καταλήξει στο Πόρτλαντ, όντας μέρος του πακέτου ανταλλαγής του Λίλαρντ.

Οι Κέλτες αναγκάστηκαν να δώσουν στον σέντερ τους, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, αλλά και τον Μπρόγκντον μαζί με ένα πικ πρώτου γύρου για το 2024 και ένα unprotected πρώτου γύρου του 2029, όμως πρόσθεσαν στην περιφέρεια το κομμάτι που τους έλειπε.

Οι Σέλτικς τα προηγούμενα χρόνια είχαν στο ρόστερ τους, τον Μάρκους Σμαρτ. Όμως τη σεζόν που διανύουμε ο Μάρκους θα αγωνίζεται στο Μέμφις δίπλα στον Μοράντ και τον Μπέιν. Ο Σμαρτ αποτελούσε την ψυχή της Βοστώνης όλα αυτά τα χρόνια και η συνεισφορά του δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς. Ο Μάρκους ήταν εκείνος που θα βουτούσε για κάθε μπάλα, θα έπαζει όλες τις μεγάλες άμυνες στην περιφέρεια, θα θυσίαζε το κορμί του για το καλό της ομάδας του. Ήταν αυτός που θα εκμαίευε τα επιθετικά φάουλ στήνοντας το σώμα του μπροστά από τον αντίπαλο.

Η φυγή του άφησε ένα μεγάλο κενό στην περιφέρεια των Κελτών αφού εκτός των άλλων μιλάμε για παίκτη που είχε 11.5 πόντους, 6.3 ασίστ τη σεζόν που πέρασε, ενώ σούταρε με 34% τρίποντα.

Και τώρα έρχεται άλλος ένας σπουδαίος περιφερειακός αμυντικός στη Βοστώνη. Δεν θα μπορούσαν να αναπληρώσουν το κενό του Σμαρτ με καλύτερο αμυντικό οι Κέλτες. Ο Χόλιντεϊ είναι ίσως ο κορυφαίος αμυντικός γκαρντ στη λίγκα, κάνοντας εξαιρετική δουλειά σε αυτό τον τομέα. Κολλάει σαν βδέλλα πάνω στον αντίπαλο του και συνήθως τον αναγκάζει σε λάθη ή κλέβει την μπάλα.

Αναπόσπαστο κομμάτι των Μπακς τα τελευταία χρόνια και σίγουρα κλειδί του Μιλγουόκι στην πορεία για τον τίτλο του 2021, όντας ο δεύτερος κορυφαίος παίκτης των ελαφιών μετά τον σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι δαγκάνες του Τζρου θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα του Μάτσουλα.

Η απόκτηση του Χόλιντεϊ λύνει τα... χέρια του Τζο Μάτσουλα και του προσφέρει πλέον πολλές λύσεις στην περιφέρεια. Ο head coach των Κελτών μπορεί να δοκιμάσει πολλά και διαφορετικά σχήματα, έχοντας ως αρχηγό της άμυνας στην περιφέρεια τον... σκύλο και ακούραστο Χόλιντεϊ. Οι Σέλτικς μπορούν να ξεκινούν με ένα κοντό σχήμα στο... μάτι που μόνο έτσι δεν θα είναι. Αν ο Μάτσουλα θέλει να κλειδώσει την αντίπαλη ομάδα θα μπορεί να επιστρατεύει τους Χόλιντεϊ και Ντέρικ Γουάιτ στα γκαρντ, τον Τζέιλεν Μπράουν στο «3», ο ηγέτης Τζέισον Τέιτουμ στο «4» και ο πολύπειρος και εξαιρετικός αμυντικός Χόρφορντ στη θέση του σέντερ.

Θα πρέπει να ψάξει πολύ κάποιος στις πεντάδες των 30 ομάδων του ΝΒΑ για να βρει μια καλύτερη αμυντική πεντάδα. Και ίσως να μην καταφέρει να βρει κάποια πληρέστερη από την Βοστώνη σε αυτό τον τομέα. Βέβαια θα υπάρχουν και άλλα σχήματα ικανά να... πνίξουν τον αντίπαλο, ανάλογα με το τι ζητά ο προπονητής των Σέλτικς σε κάθε ματς.

Μια πιο ψηλή αμυντική πεντάδα που θα έκανε τη δουλειά της είναι και ο Χόλιντεϊ στο «1» παρέα με τους Μπράουν και Τέιτουμ στην περιφέρεια, τον Πορζίνγκις με τα μακριά του άκρα στη θέση «4» και τον Χόρφορντ στο «5». Πιο βαρύ και αργό σχήμα από το προηγούμενο, αλλά πιο δυνατό μέσα στη ρακέτα. Και τέλος άλλη μια επιλογή στην βασική πεντάδα θα ήταν ένας συνδυασμός με Χόλιντεϊ, Γουάιτ, Μπράουν, Τείτουμ και Πορζίνγκις.

Jrue Holiday is being traded to the Celtics, per @wojespn pic.twitter.com/afGZEO9mPX