Άνετα οι Σέλτικς κόντρα στον Γιούρτσεβεν, πάρτι των Θάντερ (vid

Σέλτικς, Τίμπεργουλβς και Θάντερ ήταν εντυπωσιακοί στα ματς τους στο ΝΒΑ.

Οι Γκρίζλις έκαναν την έκπληξη και επικράτησαν με 125-118 των Νάγκετς για να πάνε στο 24-44 και να ρίξουν το Ντένβερ στο 42-28. Ο Τζερόμ είχε 21 με 9 ασίστ και 9 ριμπάουντ για τις αρκούδες, ενώ ο Γιόκιτς μέτρησε 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ για τους ηττημένους.

Εύκολα οι Σέλτικς κόντρα στον Γιούρτσεβεν

Οι Σέλτικς επικράτησαν άνετα με 120-99 των Γουόριορς, με τον Γιούρτσεβεν να έχει 4 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 5 λεπτά. Στο 46-23 πήγαν οι Κέλτες που είδαν τον Μπράουν να τελειώνει με 32 πόντους το ματς. Από την άλλη στους 14 σταμάτησε ο Πέιτον όσους είχε και ο Σπένσερ.

Πάρτι των Θάντερ

Οι Θάντερ διέλυσαν το Μπρούκλιν με 121-92 και έτσι πήγαν στο 55-15 έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα. Ο ΜακΚέιν τελείωσε με 26 πόντους, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 20, ενώ ο Τζόνσον μέτρησε 12 πόντους με 7 ριμπάουντ για τους Νετς.

Αγκάλιασαν το play in με Άβντια

Οι Μπλέιζερς πλησίασαν το play in αφού επικράτησαν με 127-119 των Πέισερς και πήγαν στο 34-36. Ο Άβντια τους οδηγεί και σταμάτησ στους 32 πόντους και τα 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Ζούμπατς είχε 18 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Εντυπωσιακοί λύκοι

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 147-111 των Τζαζ και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 43-27 κόντρα σε μια ομάδα που είναι εκ των χειρότερων στη λίγκα. Ο Ντοσούμνου είχε 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Σένσαμπο με το ματς της ζωής του τελείωσε με 41 πόντους. Ο Γκομπέρ είχε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Σάρωτικοί Ράπτορς κόντρα στο Σικάγο

Οι Ράπτορς καθάρισαν με 139-109 τους Μπουλς και πήγαν στο 39-29 παλεύοντας για την 4η θέση της Ανατολής. Στο 28-41 έπεσε το Σικάγο. Για τους Καναδούς ο Μπάρετ είχε 23 πόντους, ενώ για τους ταύρους ο Μπουζέλις μέτρησε 19 πόντους με 7 ριμπάουντ.