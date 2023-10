Στους Μπόστον Σέλτικς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζρου Χόλιντεϊ, που βρήκε άμεσα νέα στέγη και θα σταθεί... απέναντι στους Μπακς την ερχόμενη σεζόν!

Άμεση ήταν η μετακίνηση του Τζρου Χόλιντεϊ, που μετά τους Μπακς και το trade στο οποίο συμμετείχε για να γίνει παίκτης τους ο Λίλαρντ, δε θα έμενε στο Πόρτλαντ. Έτσι οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν την κίνηση ματ και τον έφεραν στη Βοστώνη, κάνοντας μία πολύ σπουδαία προσθήκη.

Οι Χιτ και οι Σέλτικς ήταν οι ομάδες που περίμεναν στη γωνία, μεταξύ άλλων, αλλά η Βοστώνη απάντησε στην ηχηρή κίνηση των Μπακς, αποκτώντας τον πρώην παίκτη τους για να φτιάξει μια Ανατολή... κόλαση.

Φυσικά για να φτάσουν στην ανταλλαγή αυτήν, οι Σέλτικς χρειάστηκε να δώσουν ένα σημαντικό κομμάτι του ρόστερ τους, τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Μαζί με τον «Ρόμπο», οι Βωστονέζοι έδωσαν τον Μπρόγκντον και ένα πικ πρώτου γύρου για το 2024, μαζί με ένα unprotected πρώτου γύρου του 2029 στους Μπλέιζερς.

Με αυτόν τον τρόπο οι Σέλτικς καλύπτουν και κατά κάποιον τρόπο την απώλεια του Σμαρτ, τον οποίο έκαναν trade στην αρχή του καλοκαιριού, χτίζοντας μία πολύ δυνατή αρχική πεντάδα με Χόλιντεϊ, Ντέρικ Γουάιτ, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέισον Τέιτουμ και Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Από την άλλη πλευρά, οι Μπλέιζερς δίνοντας τον Λίλαρντ, έκαναν δικούς τους τους ΝτιΆντρε Έιτον, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Μάλκολμ Μπρόγκντον, Τουμανί Καμαρά και τρία πικ πρώτου γύρου, για να κάνουν το δικό τους rebuild.

BREAKING: The Portland Trail Blazers are trading guard Jrue Holiday to the Boston Celtics, sources tell ESPN. pic.twitter.com/rOx1Hpwcpk