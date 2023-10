Στους Λέικερς οι βολές της προπόνησης αποτελούν διασκέδαση, αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δε θέλει να χάνει ούτε εκεί, όπως απέδειξε απέναντι στους Άντονι Ντέιβις και Ρούι Χατσιμούρα.

Οι Λέικερς θέλουν να επιστρέψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα σεζόν και όπως φαίνεται βάζουν... κίνητρα στις προπονήσεις τους. Συγκεκριμένα η τριάδα των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Ρούι Χατσιμούρα στήθηκε στη γραμμή των βολών για ένα παιχνίδι με πόντους.

Κάθε εύστοχη βολή μετρούσε για έναν ενώ κάθε βολή που θα έμπαινε δίχως να ακουμπήσει καθόλου τη στεφάνη θα μετρούσε για δύο πόντους. Όπως είναι λογικό υπήρχε... ένταση μεταξύ τους, με αρκετή δόση πλάκας.

Μάλιστα έκαναν τη συζήτηση για το τι ακριβώς μετράει ως στεφάνη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι κάθε πορτοκαλί σημείο χρεώνεται ως ακούμπημα στην μπάλα. Για την ιστορία ο ΛεΜπρόν αναδείχθηκε νικητής αυτής της άτυπης κόντρας των τριών!

