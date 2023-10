Φαίνεται πως ο Πολ Πιρς είναι καλός στις προβλέψεις, αν κρίνουμε από τα όσα είχε πει για τον Λίλαρντ.

Παίκτης των Μπακς είναι εδώ και λίγο ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, με το Μιλγουόκι να ολοκληρώνει μια ανταλλαγή που τάραξε τα νερά της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον καλωσόρισε και έβαλε στόχο το πρωτάθλημα, ενώ τα ελάφια θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 2021.

Πάντως ένας παλιός αστέρας του ΝΒΑ και πρώην ηγέτης των Σέλτικς, είχε προβλέψει πως ο Dame θα μετακομίσει στο Πόρτλαντ. Ο λόγος για τον Πολ Πιρς που τον Ιούλιο είχε φιλοξενηθεί στο Showtime Basketball και την Ρείτσελ Νίκολς. Εκεί λοιπόν είχε πει πως ο Λίλαρντ θα πάει στους Μπακς, ενώ για να γίνει η ανταλλαγή τα ελάφια θα πρέπει να... θυσιάσουν τον Χόλιντεϊ, κάτι που τελικά έγινε.

Μάλιστα στην εκπομπή είχαν παραξενευτεί που έβαλε στο πακέτο τον Τζρου, ωστόσο σχεδόν τρεις μήνες μετά, ο Truth μπορεί να νιώθει δικαιωμένος.

Paul Pierce was cooking on this one 🔥



He predicted Dame to Milwaukee way back in July… 👀



(via @shobasketball, @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/K5Z4P3FH3p