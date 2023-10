Έντουαρντς για Γκομπέρ: «Αν σουτάρει τρίποντο σε επίσημο ματς, θα φύγω από το παρκέ» (vid)

Ο Άντονι Έντουαρντς ήθελε να πειράξει τον συμπαίκτη του, Ρούντι Γκομπέρ για το τρίποντο του.

Εντυπωσίασε σε ορισμένα ματς του Mundobasket ο Άντονι Έντουαρντς, ωστόσο αυτό δεν έφτανε στις ΗΠΑ ούτε καν για να φτάσουν σε ένα μετάλλιο. Πλέον Antman στρέφει την προσοχή του στο ΝΒΑ και τις υποχρεώσεις με τους Τίμπεργουλβς.

Ο σταρ της Μινεσότα θέλησε να κάνει πλάκα στον Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος το...έψαξε πολύ το τρίποντο στην προετοιμασία των Γάλλων για το Παγκόσμιο. Δεν θέλει να το δει σε ματς των λύκων και το έδειξε. «Αν το κάνει σε επίσημο ματς του ΝΒΑ, θα σηκωθώ και θα φύγω από το παρκέ», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως στο Mundobasket δεν επιχείρησε πολλά τρίποντα, κάτι που έδειχνε πως θα κάνει με τα video που ανέβαιναν από την προπόνηση.

"If Rudy [Gobert] shoots a three in a real NBA game, I'm walking off the court."



Timberwolves star Anthony Edwards 😂



(via @NBAFRANCE)pic.twitter.com/1pHCkF2Oi3