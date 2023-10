Ο Ντέμιαν Λίλαρντ πήρε τα ταλέντα του και μετακόμισε στο Μιλγουόκι για λογαριασμό των Μπακς, κάνοντας τα πρώτα σουτ ως παίκτης των «Ελαφιών».

Τις προηγούμενες ημέρες οι Μπακς ολοκλήρωσαν το trade που τάραξε τα νερά της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και άλλαξε τους συσχετισμούς όσον αφορά τα φαβορί για το πρωτάθλημα, πλαισιώνοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Ντέμιαν Λίλαρντ, έναν από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ στο ΝΒΑ που έκλεισε τον κύκλο του στους Μπλέιζερς και μετακόμισε στο Μιλγουόκι.

Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον καλωσόρισε κα έβαλε στόχο το πρωτάθλημα ενώ ο Λίλαρντ έστειλε μήνυμα στον Γκίλμπερτ Αρίνας, εξηγώντας πως πλέον θα φανεί ότι ανήκει στους κορυφαίους.

Στους Μπακς ο Dame θα έχει για πρώτη φορά στην καριέρα του έναν superstar δίπλα του, κάτι που ισχύει φυσικά και για τον Greek Freak που δεν είχε ποτέ συμπαίκτη με την ποιότητα του Λίλαρντ. Πάντως ο 33χρονος γκαρντ βρίσκεται ήδη στο Μιλγουόκι και έκανε τα πρώτα σουτ στις εγκαταστάσεις των Μπακς.

He couldn't wait to get some shots up 🥶 pic.twitter.com/QkFYKG9UW9