Τζορτζ Καρλ: «Ο Χόλιντεϊ μπορεί να είναι καλύτερος από ό,τι ο Λίλαρντ στα play-offs»

Φαν του Τζρου Χόλιντεϊ αποδείχθηκε και ο Τζορτζ Καρλ, που πιστεύει ότι θα βοηθούσε περισσότερο από ό,τι ο Ντέμιαν Λίλαρντ στα play-offs.

Ο Τζορτζ Καρλ ήταν ένας από τους πολλούς που έσπευσαν να τοποθετηθούν για το trade των Μιλγουόκι Μπακς που έφερε τον Ντέμιαν Λίλαρντ στο Γουινσκόνσιν. Αντ' αυτού ο Χόλιντεϊ έφυγε από τα «ελάφια» και αναζητά πλέον ομάδα, αφού θα γίνει νέο trade από τους Μπλέιζερς.

Ωστόσο ο θρυλικός κόουτς των Νάγκετς, που μεταξύ άλλων έχει περάσει και από τους Μπακς από το 1998 έως το 2003, θεωρεί πως ο Τζρου αποτελεί πολύ καλύτερο φιτ στην ομάδα, όσον αφορά τα play-offs.

«Πιστεύω ότι ο Λίλαρντ δημιουργεί ενθουσιασμό αλλά για να είμαι ειλικρινής στα play-offs ο Χόλιντεϊ μπορεί να είναι καλύτερος από τον Λίλαρντ και το ξέρω ότι μπορεί στατιστικά αυτό να μην αποδεικνύεταια. Αλλά αυτά που ο Χόλιντεϊ φέρνει στο παιχνίδι, αυτά φέρνουν νίκες στα play-offs. Η άμυνα και η ικανότητα να καλύπτεις διαφορετικούς παίκτες.

Και νομίζω ότι αξίζει το κρέντιτ ο Χόλιντεϊ πως ήταν αρκετά καλός και επιθετικά πέρσι» ήταν τα λόγια του 72χρονου πρώην προπονητή, με τους Μπακς να ψάχνουν στο πρόσωπο του Λίλαρντ όμως τον άνθρωπο που θα πάρει αρκετή από την πίεση στον Γιάννη για να τους οδηγήσει ξανά στον δρόμο προς τον τίτλο!

