Ο Τέιλορ Τζένκινς αποτελεί και επίσημα τον νέο head coach των Μπακς, με τα ελάφια να ανακοινώνουν τη συμφωνία.

Ο Σαμς Σαράνια είχε αποκαλύψει πως ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς αντικαθιστώντας τον Ντοκ Ρίβερς ο οποίος και αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα.

Πλέον τα ελάφια έκαναν επίσημη τη συμφωνία με το 42χρονο τεχνικό που θα τους οδηγήσει στη νέα εποχή. Το ερώτημα είναι αν αυτή η νέα εποχή θα έχει και Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού τα δημοσιεύματα για το μέλλον του μακριά από το Μιλγουόκι είναι πολλά.

Ο Τζένκινς ήταν assistant του Μπουντενχόλζερ στους Μπακς το 2019, ενώ στη συνέχεια έκατσε στον πάγκο των Γκρίζλις χωρίς να καταφέρει να τους οδηγήσει σε μια σπουδαία πορεία. Στα playoffs μέτρησε ρεκόρ 9 νίκες και 14 ήττες, με τον Μοράντ να δεσπόζει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.