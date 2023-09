Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ενημερώθηκε από τους Μπακς για την ανταλλαγή του Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Οι Μπακς έριξαν τη... βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή.

Με αυτόν τον τρόπο τα ελάφια έφτιαξαν ένα απίθανο δίδυμο με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Dame που έχει μόνο έναν στόχο και αυτός είναι το πρωτάθλημα. Πάντως όπως φαίνεται ο Greek Freak δεν ήξερα για την ανταλλαγή του Λίλαρντ και δεν είχε ενημερωθεί από το Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ δεν πληροφόρησε για την ιδέα με την ανταλλαγή του Λίλαρντ τον σταρ της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο επειδή εμπλεκόταν ο Τζρου Χόλιντεϊ. Οι Μπακς έκαναν την συγκεκριμένη κινηση διότι θεωρούν πως μπορεί να τους χαρίσει τίτλους.

