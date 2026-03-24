Οι Μπακς διασύρθηκαν από τους Κλίπερς με 129-96 και το play in πλέον γίνεται άπιαστο όνειρο.

Μια χρονιά που σίγουρα οι Μπακς θα θέλουν να ξεχάσουν. Τα ελάφια δεν είχαν σε άλλο ένα ματς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους και δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τους Κλίπερς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες έκανε επίδειξη δύναμης και επικράτησε με 129-96 του Μιλγουόκι, το οποίο πρέπει να σχεδιάζει σιγά σιγά τη νέα σεζόν, αφού δεν θα προλάβει το play in.

Για τους νικητές ο Λέοναρντ είχε 28 πόντους, ο Μπρουκ Λόπεζ σημείωσε 19 πόντους και ο Γκάρλαντ πέτυχε 15 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Τρεντ είχε 20 πόντους και ο Γκριν μέτρησε 15.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τελείωσε το ματς με 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος στα 8 λεπτά που πάτησε παρκέ κόντρα στους Κλίπερς.