Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είναι παίκτης των Μπακς και πλέον οι μόνοι που παραμένουν στην ομάδα τους από τη σεζόν 2012-13 είναι οι Κάρι, Τόμπσον και Γκριν στους Γουόριορς.

Ένας από τους τελευταίους... ρομαντικούς του NBA, ο Ντέμιαν Λίλαρντ αποχώρησε από το Πόρτλαντ και πλέον θα είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Κάτι που σημαίνει πως στο Γκόλντεν Στέιτ θα παραμείνουν οι τρεις τελευταίοι πιστοί.

Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν και Κλέι Τόμπσον συνεχίζουν να είναι συμπαίκτες για ακόμα μια χρονιά. Από το 2012-13 μάλιστα, δεν έχουν χωρίσε, παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά μαζί. Δύσκολες στιγμές, τραυματισμούς σοβαρούς αλλά φυσικά και τέσσερα δαχτυλίδια, το 2015, 2017, 2018 και 2022.

Μία τριάδα που όπως όλα δείχνουν δε θα «σπάσει» και ποτέ, μιας και τα χρόνια περνούν και αυτοί παραμένουν εκεί, πιστοί στους «πολεμιστές» και θα διεκδικήσουν φέτος για άλλη μια χρονιά την κορυφή.

