Ο πρόεδρος των Σέλτικς, Μπράντ Στίβενς μπορεί να χαμογελά, αφού Πορζίνγκις και Μπρόγκντον ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Οι Σέλτικς έχουν στόχο να επιστρέψουν στους τελικούς του ΝΒΑ μετά το 2022 και να κάνουν το βήμα παραπάνω παίρνοντας τον τίτλο. Η Βοστώνη έχασε τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές και κορυφαίο αμυντικό της, Μάρκους Σμαρτ, ωστόσο απέκτησαν τον Κρίσταπς Πορζίνγκις που έρχεται να δώσει λύσεις τόσο στο post, όσο και με το εξωτερικό του σουτ, αναβαθμίζοντας τη γραμμή των ψηλών των Κελτών.

Ο Μπραντ Στίβενς, πρόεδρος της ομάδας και πρώην προπονητής της, μίλησε σε Μέσο της Βοστώνης και ανέφερε πως τόσο ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, όσο και ο Μάλκολμ Μπρόγκντον έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους. Ο Unicorn έχασε το Mundobasket λόγω ενός προβλήματος στο πόδι, ωστόσο έμεινε κοντά στην Λετονία στα γήπεδα της Ασίας για να είναι δίπλα στους συμπαίκτες του σε όλη τη διοργάνωση σε μια ξεχωριστή κίνηση.

Brad Stevens says Kristaps Porzingis and Malcolm Brogdon are fully healthy, per @GwashburnGlobe 👀 pic.twitter.com/RPb28q7lQ1