«Ο Λίλαρντ θέλει το δαχτυλίδι, είναι χάσιμο χρόνου να σκεφτόμαστε τους Ράπτορς» (vid)

Οι Ράπτορς παραμένουν φαβορί για το trade που θα στείλει τον Ντέμιαν Λίλαρντ στο Τορόντο ωστόσο ο σχολιαστής του ESPΝ, Στίβεν Έι Σμιθ, έχει σοβαρές ενστάσεις.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι μία από τις ομάδες που οι Μπλέιζερς έχουν επικοινωνήσει για την πιθανή ανταλλαγή του Ντέμιαν Λίλαρντ, μεταξύ αυτών και οι Μπουλς, οι Σίξερς αλλά και οι Ράπτορς.

Οι τελευταίοι μάλιστα φαντάζουν ως το φαβορί για να τον αποκτήσουν, έχοντας πάει σε λογικές παρόμοιων trade το παρελθόν, όπως για παράδειγμα αυτό του Καουάι Λέοναρντ που τελικά έφερε και τον τίτλο στον Καναδά.

Από την πλευρά του ο Dame είχε ξεκαθαρίσει πως θέλει να πάει στο Μαϊάμι, όμως όσο καθυστερεί αυτή η μετακίνηση, τόσο πιο δύσκολο γίνεται με τις συζητήσεις των δύο πλευρών να βρίσκονται προς το παρόν σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα πάντως με τον Στίβεν Έι Σμιθ, οποιαδήποτε κουβέντα περί... Ράπτορς είναι απλώς χάσιμο χρόνου!

«Η πραγματικότητα είναι πως ο Λίλαρντ θέλει να βρεθεί σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γιατί να φύγει από τους Μπλέιζερς και να πάει στους Ράπτορς; Είναι χάσιμο χρόνου ακόμη και να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να πάει στο Τορόντο» εξήγησε χαρακτηριστικά ο γνωστός σχολιαστής του ESPN.

"That means absolutely nothing to what Damian Lillard's long term plans are... He wants to compete for a championship... It's a waste of time to even think of going to the Toronto Raptors."



