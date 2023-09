Ο Τζίμι Μπάτλερ έχει λαμβάνειν 45.2 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2023/24 από τους Χιτ και δεν πίστευε στα... μάτια του βλέποντας την τιμή των καυσίμων σε βενζινάδικο του Μαϊάμι.

Ο Τζίμι Μπάτλερ είναι untouchable στα σενάρια περί trade για τον Ντέμιαν Λίλαρντ και ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με το Μαϊάμι που ενδιαφέρεται μεν για τον σούπερ σταρ των Μπλέιζερς όμως δεν είναι διατεθειμένο να «αδειάσει» το ρόστερ του για να τον αποκτήσει.

Σε βίντεο που έγινε viral, ο Μπάτλερ εμφανίζεται σε βενζινάδικο του Μαϊάμι να γεμίζει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου του. Σύμφωνα με τον μετρητή φαίνεται να βάζει περίπου 20 γαλόνια, δηλαδή κοντά στα 75 λίτρα και καλείται να πληρώσει 145.28 δολάρια. Κι εκεί… ξέσπασε: «Μπορείτε να πιστέψετε ότι κοστίζει 145 δολάρια για να φουλάρεις μια Bugatti; Είναι τρελό»!

Μιλώντας μάλιστα σε ένα άτομο που ήταν δίπλα του,είπε: «Αυτό είναι γαμ… ληστεία. Φίλε, θα προσπαθήσω να επιστρέψω λίγη από αυτή τη βενζίνη. Ουάου…. Πιστεύεις ότι αν πάω μέσα (σ.σ. στο ταμείο) και τους πως έβαλα την λάθος βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, θα μου επιστρέψουν τα χρήματα»;

"This is highway f--king robbery" ⛽️@JimmyButler is not having it with the gas prices 😂 pic.twitter.com/7PNuaVcwfk