Τι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο; Στο ESPN συζήτησαν το μέλλον του Greek Freak και αποφάνθηκαν πως αυτό είναι μακριά από το Μιλγουόκι!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και το επόμενο του συμβόλαιο αποτελεί σημαντικό θέμα συζήτησης στο ΝΒΑ. Ο Greek Freak έχει δικαίωμα επέκτασης με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά σε συνέντευξή του έχει τονίσει πως δεν πρόκειται να συζητήσει άμεσα με την ομάδα του.

Κάτι που προκάλεσε ανησυχία, μαζί με τις νέες δηλώσεις του, οι οποίες ανέφεραν ότι αν οι Μπακς δεν δείξουν ότι διαθέτουν ψυχολογία νικητή, τότε ο ίδιος θα αναζητήσει μία νέα ομάδα.

Στο ESPN και στην εκπομπή NBA Today συζήτησαν για το νέο συμβόλαιό του και η... ζυγαριά έδειξε ότι ο Giannis ίσως να μην το υπογράψει με τους Μπακς.

«Αν έπρεπε να προβλέψω θα έλεγα ότι θα είναι μακριά από το Μιλγουόκι», είπε ο αναλυτής της ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ.

Και συνέχισε: «Η λίγκα δεν είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε μία ομάδα να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο για μεγάλο διάστημα. Ακόμη και στην παρουσία του Κόμπι Μπράιαντ στους Λος Άντζελες Λέικερς για 20 χρόνια, πολλές φορές είχε εκνευριστεί και είχε ζητήσει ανταλλαγή. Οι Λέικερς κατάφεραν να τον κρατήσουν μέσα από επιλογές στο Draft και την ανταλλαγή του Πάου Γκασόλ. Για να το κάνεις στο Μιλγουόκι όπου ο κόσμος δεν πετάει τη σκούφια του για να πάει εκεί, είναι δύσκολο. Αν ο Γιάννης έλεγε ότι θέλει να αποσυρθεί στους Μπακς, θα αισθανόμουν διαφορετικά. Προσέχω τι λέει αυτή τη σεζόν. Και οι κανόνες για να διατηρήσεις την πρωταθλήτρια ομάδα έχουν γίνει ακόμη πιο δύσκολοι. Οι ομάδες συνεχώς αλλάζουν τους κανόνες για να... σπάνε τις δυναστείες».

Brian Windhorst predicts that Giannis Antetokounmpo’s next contract will be outside of Milwaukee 😳



(h/t @BasketballOnX ) pic.twitter.com/L4qnUp3Oni