Ρίβερς για Γιόκιτς: «Άλλα έξι χρόνια στο ΝΒΑ και μετά... τέλος» (vid)

O Όστιν Ρίβερς στάθηκε στον Νίκολα Γιόκιτς και το μέλλον του στο ΝΒΑ.

Συνεργάστηκε με τον Νίκολα Γιόκιτς τη σεζόν 2021-22 στους Νάγκετς ο Όστιν Ρίβερς, χωρίς όμως να πάρει το πρωτάθλημα. Εκείνο ήρθε για το Ντένβερ έναν χρόνο μετά, όπου ο έμπειρος γκαρντ είχε φύγει από την ομάδα.

Ο Ρίβερς μίλησε στο podcast του Μπιλ Σίμονς και στάθηκε στον Joker, αναφέροντας πως δεν τον βλέπει να συνεχίζει για πολλά χρόνια στο ΝΒΑ. Τόνισε πως θα παίζει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μέχρι τα 34. Ο σταρ των Νάγκετς είναι 28 ετών. «Δεν πρόκειται να παίζει στο ΝΒΑ μέχρι τα 39 του», ήταν η ατακά του. Τέλος θεωρεί πως θα επιστρέψει στη Σερβία για να συνεχίσει στην πατρίδα του τη ζωή του.

Ο Σέρβος σταρ θα μπει στη νέα σεζόν, θέλοντας να διατηρήσει τα σκήπτρα του παρέα με τον Τζαμάλ Μάρεϊ και τον Άαρον Γκόρντον στους Νάγκετς. Άλλωστε πέρυσι πήραν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας.

