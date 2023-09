Οι Μάβερικς θέλουν να πετύχουν το μεγάλο κόλπο με την απόκτηση του ΝτιΆντρε Έιτον.

Κορυφώνονται οι συζητήσεις για το trade του Λίλαρντ, με τους Σανς να αποτελούν την ομάδα-έκπληξη για να ολοκληρωθεί για να ολοκληρωθεί το deal και να φύγει ο Dame από το Πόρτλαντ μετά από τόσα χρόνια (οι Χιτ είναι το φαβορί για την απόκτηση του).

Πάντως παίκτης των Σανς εμπλέκεται και σε άλλο σενάριο. Σύμφωνα με Μέσο του Φοίνιξ, οι Μάβερικς κατέθεσαν μια δελεαστική πρόταση για ανταλλαγή στους Σανς με σκοπό να αποκτήσουν τον ΝτιΆντρε Έιτον. Ο Μπαχαμέζος σέντερ είναι υποψήφιος να συμπεριληφθεί σε ενδεχόμενη τριπλή ανταλλαγή Σανς-Μπλέιζερς-Χτ.

Από τους πιο σταθερούς ψηλούς τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ και ένα μέγεθος που σπάνια το συναντάς σε συνδυασμό με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Ορισμένες φορές το μόνο που δείχνει να του λείπει είναι η σκληράδα και η αυτοπεποίθηση.

The Dallas Mavericks made an ‘underwhelming’ trade offer for Deandre Ayton, per https://t.co/hHMOkeXQY8 pic.twitter.com/SRvS1vcatr