Το ασύλληπτο ρεκόρ πώλησης της φανέλας του Κούπερ Φλαγκ στο ΝΒΑ που άφησε πίσω του τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο Κούπερ Φλαγκ ξεπέρασε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και πέτυχε ιστορικό ρεκόρ ως πρωτοεμφανιζόμενος στο NBA! Ο Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε νέο ρεκόρ για «ρούκι» καθώς η φανέλα του για το ντεμπούτο του στο NBA με τους Ντάλας Μάβερικς πουλήθηκε για ένα εκατομμύριο δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Γάλλου σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, που ήταν 762.000 δολάρια.

Το NBA διαχρονικά «παράγει» σπουδαίους παίκτες που επιλέγονται ως η πρώτη επιλογή στο ντραφτ. Κανείς ωστόσο μέχρι τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να συγκριθεί με το φαινόμενο Βίκτορ Γουεμπανιάμα και τελευταία με τον Κούπερ Φλαγκ.

Λίγοι πρωτοεμφανιζόμενοι έχουν φτάσει στο NBA δημιουργώντας τόση δημοσιότητα όσο αυτοί. Και παρόλο που, προς το παρόν, φαίνεται ότι ο Γάλλος έχει ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα στο γήπεδο, ο Φλαγκ ξεπέρασε πρόσφατα τον Γουεμπανιάμα σε μια πραγματικά εκπληκτική κατηγορία, την τιμή που πληρώθηκε μία από τις φανέλες του.

Η φανέλα των Ντάλας Μάβερικς που φορούσε ο Κούπερ Φλαγκ όταν έκανε το ντεμπούτο του στο NBA - όλοι οι rookies φορούσαν ένα χρυσό έμβλημα στον πρώτο τους αγώνα - πουλήθηκε πρόσφατα για ένα εκατομμύριο δολάρια, την υψηλότερη τιμή που πουλήθηκε ποτέ απευθείας από το NBA.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, με 762.000 δολάρια. Τα ποσά είναι εξωπραγματικά και διαρκώς καταρρίπτονται ρεκόρ...

