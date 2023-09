Γκριν: «Γιατί να μην πάρουμε άλλα δυο πρωταθλήματα με τους Γουόριορς»; (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έχει πανηγυρίσει τέσσερα πρωταθλήματα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, εξηγώντας πως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τους «Πολεμιστές» από το να κερδίσουν και άλλα δαχτυλίδια.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν αγωνίζεται στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς από το 2012, έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα με τους «Πολεμιστές» στο πλευρό του Στεφ Κάρι και του Κλέι Τόμπσον, μετρώντας ισάριθμες συμμετοχές σε All-Star Game και αποτελώντας μέλος της NBA All-Defensive First Team (2015-17, '21).

Στα 33 του χρόνια, ο Γκριν πιστεύει ότι οι «Πολεμιστές» μπορούν να κατακτήσουν τουλάχιστον δυο πρωταθλήματα. Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν σπουδαιου αντίπαλοι όμως θεωρεί ότι το Γκόλντε Στέιτ μπορεί να προσθέσει τουλάχιστον δυο banners τίτλων στο Chase Center.

«Μιλάμε για την ιστορία... Για τα πρωταθλήματα των Γουόριορς. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο στόχος δεν είναι να μείνουμε σε αυτά. Μπαίνουμε σε μια διαφορετική κουβέντα. Δεν μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πάρουμε άλλα δυο πρωταθλήματα; Γιατί όχι; Σίγουρα υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες στο ΝΒΑ αλλά δεν βλέπω κάτι που μπορεί να μας σταματήσει από το να πάρουμε άλλα δυο πρωταθλήματα!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος φόργουορντ.

"I don't see why we can't get two more championships."@Money23Green tells @NotoriousOHM he still has high hopes for the Warriors 🏆 pic.twitter.com/kxer0LrTqi