Ο Τρέι Μέρφι υποβλήθηκε σε επέμβαση στο μηνίσκο και αναμένεται να απουσιάσει για 10-12 εβδομάδες.

Οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς θα ξεκινήσουν τη σεζόν χωρίς τον Τρέι Μέρφι. Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στο μηνίσκο του, σε μία προπόνηση στις εγκαταστάσεις της ομάδας και υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης ενός κομματιού του μηνίσκου, προκειμένου να διορθώσει το πρόβλημα.

Το διάστημα της απουσίας του έχει οριστεί σε 10-12 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι η περίοδος της επιστροφής του υπολογίζεται στα μέσα Νοεμβρίου, δίχως φυσικά να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.

Την περσινή σεζόν ο Μέρφι μέτρησε 14.5 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ σούταρε με 40.6% στα σουτ τριών πόντων και με 90.5% από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Πέρσι ξεκίνησε σε 65 αγώνες (79 συμμετοχές), ενώ οι Πέλικανς τον είχαν επιλέξει στο Νο17 του Draft του NBA το 2021.

