Η συμφωνία των Μιλγουόκι Μπακς με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο κράτησε μόνο για μερικές ώρες, αφού οι πρωταθλητές του 2021 τον άφησαν ελεύθερο. Διατήρησαν, ωστόσo, τα δικαιώματά του για την G-League.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ μόλις χθες, Παρασκευή (1/9) έγινε γνωστή η συμφωνία των δύο πλευρών.

Ωστόσο, οι Μπακς είχαν συμφωνήσει με τον νεότερο των αδελφών Αντετοκούνμπο και για την G-League (για τους Γουισκόνσιν Χερντ), όπου διατήρησαν τα δικαιώματά του για τη συγκεκριμένη λίγκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή ήταν και η αρχική συμφωνία, δηλαδή να αποκτηθεί από τους Μπακς μόνο και μόνο για να μείνει ελεύθερος, αλλά να βρεθούν τα δικαιώματά του για τη θυγατρική λίγκα του ΝΒΑ.

Πάντως, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε στους Χερντ και τη σεζόν 2022-2023, με 5.8 πόντους και 3.1 ριμπάουντ σε μέσο όρο.

The Milwaukee Bucks waived Alex Antetokounmpo.



This was a sign-and-waive deal, designed to get Antetokounmpo back on the Wisconsin Herd in the G League as an Affiliate Player.