Οι Μιλγουόκι Μπακς ενίσχυσαν την περιφέρειά τους, με την απόκτηση του 21χρονου πόιντ γκαρντ, ΤαϊΤάι Γουάσινγκτον, ο οποίος θα μπορεί να παίξει τόσο στο ΝΒΑ όσο και στην G-League.

O ΤαϊΤάι Γουάσινγκτον βρήκε μπασκετική στέγη στους Μιλγουόκι Μπακς, λαμβάνοντας συμβόλαιο two way (έχει δικαίωμα συμμετοχής και σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων του ΝΒΑ και στην G-League).

Ο 21χρονος γκαρντ επιλέχθηκε στο Νο29 του Draft του 2022 από τους Μέμφις Γκρίλζλις, αλλά έγινε ανταλλαγή (μαζί με τον Γουόκερ Κέσλερ, ο οποίος αγωνίζεται στο Mundobasket 2023 με τις ΗΠΑ) για τον Γουέντελ Μουρ.

TyTy Washington nearly lead a furious 4th quarter comeback in the G-League Finals. Down by double digits, the Vipers were able to cut the lead to 4, but fell short.



TyTy finished with 38 points and 5 assists. He’s too good for the G. pic.twitter.com/bx8xW1YFNV