Οι Ντάλας Μάβερικς αναμένεται να αφήσουν ελεύθερο τον ΤζαΒέιλ ΜακΓκί και να κρατήσουν για άλλη μία φορά τον Μαρκίφ Μόρις.

Οι Ντάλας Μάβερικς επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν το ρόστερ τους, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον ΤζαΒέιλ ΜακΓκί, κάνοντας επέκταση στο συμβόλαιό του, προκειμένου να το αποπληρώσουν σε βάθος χρόνου και όχι σε μία σεζόν.

Παράλληλα, ο Μαρκίφ Μόρις θα φορέσει για άλλη μία σεζόν τη φανέλα των Μάβερικς.

Πέρσι, ο 35χρονος ΜακΓκί μέτρησε 4.4 πόντους και 2.5 ριμπάουντ σε 42 ματς, ενώ ο 33χρονος Μόρις (σε 8 ματς, αφού ήταν ανάμεσα στα ανταλλάγματα για τον Καϊρί Ίρβινγκ) είχε 4.5 πόντους και 1.5 ριμπάουντ.

The Dallas Mavericks are planning to stretch-and-waive center JaVale McGee and re-sign F/C Markieff Morris on a deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mavs must execute stretch-and-waive by next week.