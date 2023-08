Λένε ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά, αλλά κατά τα φαινόμενα πάει στην... Κίνα. Κάτι που φάνηκε από την κίνηση των θαυμαστών του Χάρντεν!

Ο «μούσιας» βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Κίνα για διαφημιστικούς, κυρίως, λόγους. Και ανάμεσα στις ουκ ολίγες δραστηριότητες που καλείται να ακολουθήσει ήταν και η προώθηση των δικών κρασιών με την επωνυμία «J-Harden Wines». Κατά τη διάρκεια ενός live stream μαζί με τον Κινέζο influencer Ξιάο Γιανγκ, πουλήθηκαν 10.000 μπουκάλια σε λίγα δευτερόλεπτα!

Ο ίδιος ο Χάρντεν δεν μπορούσε να το πιστέψει: «Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση!» είπε, αλλά μόλις είδε στον υπολογιστή ότι πράγματι είχαν πουληθεί 10.000 μπουκάλια κρασί σε διάστημα 5 δευτερολέπτων αναγκάστηκε να κάνει... κωλοτούμπα κατά τη διάρκεια του live.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

James Harden is having the time of his life in China 😂🔥 sold 10,000 bottle of wine in 5 secs



pic.twitter.com/lGQKWp8Hhd