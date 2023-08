Χάμον στον Πόποβιτς: «Έκανες κάτι που ποτέ κανένας δεν είχε κάνει στον επαγγελματικό αθλητισμό»

Η Μπέκι Χάμον μπήκε στο Hall of Fame και στην ομιλία της δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Για πολλά χρόνια, η Μπέκι Χάμον είχε στα χέρια της τον αριθμό «1». Για να γίνει η πρώτη γυναίκα προπονήτρια, στον πάγκο μιας ομάδας του NBA.

Η προσδοκία δεν έχει εκπληρωθεί, με την Χάμον να εργάζεται, ως πρώτη προπονήτρια στον κόσμο του WNBA. Πρωταθλήτρια την περσινή σεζόν με τις Λας Βέγκας Έισις. Και από φέτος, αποτελεί μέλος του Hall of Fame του NBA.

"I know you weren't trying to be courageous when you hired me, but you did do something nobody else in professional sports has ever done."



