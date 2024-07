Στο NBA και τους Σαν Αντόνιο Σπερς παραμένει ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι, που έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο ενός έτους.

Το όνομά του ακούστηκε μέχρι και σε σενάρια για επιστροφή στην Ευρώπη, αν και εφόσον δεν έβρισκε συμβόλαιο, ωστόσο ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι (PF/C, 2.06μ.) θα παραμείνει στο NBA για μία ακόμα σεζόν τουλάχιστον.

Οι Σπερς αποφάσισαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και ήρθαν σε συμφωνία για τον επόμενο χρόνο, με τις απολαβές του Γεωργιανού να φτάνουν τα 2.2 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι ο Μαμουκελασβίλι ετοιμάζεται για την τρίτη του σεζόν με τους Σπερς, στους οποίους μετακόμισε τον Μάρτιο του 2023 από τους Μπακς.

Την περσινή σεζόν έδωσε το «παρών» σε 46 παιχνίδια, μετρώντας 4.1 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μέσο όρο, στα σχεδόν 10 λεπτά που βρισκόταν στο παρκέ.

