Η Τάξη του 2023, μία από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών, ειδικά για το Ευρωπαϊκό μπασκετ πήρε τη θέση της στο Hall of Fame του ΝΒΑ.

Το Hall of Fame του ΝΒΑ υποδέχτηκε τα νέα του μέλη. Μία τάξη γεμάτη από εξαιρετικούς ανθρώπους, μία τάξη όπου το ταλέντο περισσεύει, μία τάξη όπου είχε μέλη που άφησαν τη δική τους σφραγίδα στο παγκόσμιο μπάσκετ τα τελευταία 30 χρόνια.

Και αποτέλεσε την αποθέωση της ευρωπαϊκής πλευράς του αθλήματος. Ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο Τόνι Πάρκερ, ο Πάου Γκασόλ, αλλά και οι Γκρεγκ Πόποβιτς, Ντουέιν Γουέιντ και Μπέκι Χάμον (ανάμεσα σε άλλους θρύλους του μπάσκετ) ανέβηκαν στη σκηνή.

Τους προλόγισαν κάποια μέλη του Hall of Fame - με τον Άλεν Άιβερσον να κάνει τη διαφορά, αφού στην πλάτη του σακακιού του είχε το όνομα του Ντουέιν Γουέιντ και τον αριθμό 3 - και έβγαλαν τους καθιερωμένους τους λόγους. Γεμάτους συγκίνηση. Και αναμνήσεις.

Ο Γκασόλ μίλησε για τον Κόμπι Μπράιαντ, ο Γουέιντ αφιέρωσε την τιμή στον πατέρα του, λέγοντας πως «τα καταφέραμε», ενώ ο Γκρεγκ Πόποβιτς ήταν ο... εαυτός του.

Όταν ο Αχμάντ Ρασάντ, δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκδήλωσης, θέλησε να του πει ότι ο χρόνος για την ομιλία του ολοκληρώνεται, ο «Ποπ» γύρισε και του είπε με ύφος: «Δεν έχω τελειώσει. Περίμενα γι' αυτό αρκετό καιρό. Δεν έχω τελειώσει»!

“When you’re green you grow, when you’re ripe, you rot.”



