Oι Σπερς ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον Κρις Πολ που έμεινε ελεύθερος από τους Γουόριορς.

Πάνε για το colpo grosso με τον Κρις Πολ οι Σπερς, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στις θέσεις των γκαρντ. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, o CP3 σκοπεύει να υπογράψει στο Σαν Αντόνιο.

Αν συμβεί αυτό, ο Γκρεγκ Πόποβιτς θα βάλει έναν πολύπειρο γκαρντ δίπλα στον σταρ και πύργο της ομάδας, Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Πολ αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους γκαρντ όλων των εποχών στη λίγκα και το μόνο που του λείπει είναι ένα πρωτάθλημα για να ολοκληρώσει τον μύθο του.

Ο 39χρονος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Γουόριορς, εκεί όπου είχε 9.8 πόντους, 6.8 ασίστ και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 58 παχνίδια με 37% στο τρίποντο

