Τα παιχνίδια της πρεμιέρας καθώς και αυτά των Χριστουγέννων έγιναν γνωστά, με τους Μπακς να αντιμετωπίζουν τους Νικς στη Νέα Υόρκη ενώ οι Νάγκετς θα πάρουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή απέναντι στους Λέικερς.

Στις 24 Οκτωβρίου έχει οριστεί η φετινή έναρξη της σεζόν για το NBA. Το πρώτο τζάμπολ όπως συνηθίζεται, θα συνοδευτεί και με την παράδοση των δαχτυλιδιών στους Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα απέναντι στους Λέικερς.

Ο Γιόκιτς και η παρέα του θα δουν το πρώτο μπάνερ στην ιστορία του Ντένβερ να κρέμεται στον ουρανό του γηπέδου, ενώ λίγο αργότερα, στο δεύτερο παιχνίδι της πρεμιέρας, ο Κέβιν Ντουράντ θα αντιμετωπίσει μία από τις πρώην ομάδες του.

Όπως δηλαδή και ο Κρις Πολ, μιας και οι Γουόριορς στους οποίους έχει μετακομίσει, θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Φοίνιξ Σανς, σε ένα άκρως ενδιαφέρον ζευγάρι.

Φυσικά μία από τις ημερομηνίες που σημαδεύονται για το κοινό των ΗΠΑ και όχι μόνο, δεν είναι άλλη από τα Χριστούγεννα. Στις 25 Δεκεμβρίου, ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε τα πέντε παιχνίδια που κοσμούν το πρόγραμμα.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο δε γίνεται να λείπουν βέβαια. Στη Νέα Υόρκη και την έδρα των Νικς, τα «ελάφια» θα κάνουν Χριστούγεννα.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι Χιτ - Σίξερς, Λέικερς - Σέλτικς, Σανς - Μάβερικς και Νάγκετς - Γουόριορς.

NBA’s Christmas Day games for the 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium:



🎄Bucks @ Knicks

🎄76ers @ Heat

🎄Celtics @ Lakers

🎄Mavericks @ Suns

🎄Warriors @ Nuggets