Όπως διεμήνυσε ο Κρις Χέινς, η ομάδα της Βόρειας Καρολίνα, συμφώνησε με τον πρώην παίκτη των Μπόστον Σέλτικς και με αυτή τη κίνηση, «έκλεισαν» τις θέσεις των γκαρντ, τουλάχιστον του βασικού ροτέισον.

Free agent guard R.J. Hunter has reached an agreement with the Charlotte Hornets, his agent Daniel Hazan of @hazansportsmgmt tells @NBAonTNT, @BleacherReport.