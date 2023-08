Τον τίτλο του πρωταθλητή στο NBA θεωρεί ο Πάτρικ Μπέβερλι ότι θα έπαιρναν οι Λος Άντζελες Κλίπερς, αν δεν ερχόταν η πανδημία του κορονοϊού το 2020.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι είχε... νοσταλγικό τόνο. Οι Λος Άντζελες Κλίπερς είχαν μία ομάδα που ο ίδιος ο Μπέβερλι πιστεύει πως το 2020 θα μπορούσε να φτάσει ως τον τίτλο. Τότε βέβαια ο κορονοϊός και η φούσκα του Ορλάντο τους το απέτρεψε, σύμφωνα με εκείνον.

Σε μία φωτογραφία που προφανώς ο Καουάι Λέοναρντ ξεχωρίζει, ένας λογαριασμός στο twitter τόνισε πως κάποτε πίστεψαν όλοι ότι αυτοί οι Κλίπερς θα έπαιρναν τον τίτλο. «Θα το κάναμε αν δεν υπήρχε η φούσκα» απάντησε ο Μπέβερλι, που είχε περάσει μία τετραετία από το 2017 έως το 2021 σε αυτήν την πλευρά του Λος Άντζελες.

Για την ιστορία, εκείνη η ομάδα αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο των play-offs, με 4-3 από τους Ντένβερ Νάγκετς.

We was until bubble hit @PatBevPod https://t.co/U0WO46frlO