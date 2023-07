Ο ΜαρΤζόν Μποτσάμπ, συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, είναι ο νέος... βασιλιάς της λίγκας PRO AM, σκόραρε 83 πόντους σε αγώνα που διοργάνωσε ο Τζαμάλ Κρόφορντ.

Ο ΜαρΤζόν Μποτσάμπ έμοιαζε ασταμάτητος. Μάλλον ήταν. Αυτό... μαρτυρούν οι 83 (!) πόντοι που σημείωσε σε αναμέτρηση της λίγκας που διοργανώνει στο Σιάτλ ο Τζαμάλ Κρόφορντ.

Η συγκομιδή του συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί ρεκόρ για τη λίγκα PRO AM! Σε αυτή μπορούν να αγωνιστούν όλοι, είτε επαγγελματίες, είτε ερασιτέχνες, με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Καϊρί Ίρβινγκ, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να είναι μερικοί απ' αυτούς που άφησαν για λίγο το ΝΒΑ για να νιώσουν ξανά... παιδιά.

Ο Μποτσάμπ δεν είναι εντελώς άγνωστος με τον Τζαμάλ Κρόφορντ, έναν εμβληματικό σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο παίκτης των Μπακς όταν ήταν παιδί παρακολουθούσε τα καμπ που διοργάνωσε ο Κρόφορντ.

MARJON BEAUCHAMP JUST DROPPED A RECORD 83 POINTS AT ‘THE CRAWSOVER’ PRO AM TONIGHT! 😳🪣@JCrossover pic.twitter.com/SeU5tOch3x