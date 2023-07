Kάρι για την 15η σεζόν του: «Βρίσκομαι στο prime μου»

Ο σπουδαίος Στεφ Κάρι δείχνει απόλυτα έτοιμος για τη νέα σεζόν, κάτι που φανέρωσε με τις δηλώσεις του.

Μπορεί να έχει πατήσει τα 35 του ο φοβερός Στεφ Κάρι, αλλά ακόμα ανήκει στους 4-5 κορυφαίους παίκτες του πλανήτη, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία πως μιλάμε για τον καλύτερο σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο ηγέτης των Γουόριορς θα μπει στην 15η σεζόν του στον μαγικό κοσμο του ΝΒΑ και έδειξε πανέτοιμος για μεγάλα πράγματα για άλλη μια αγωνιστική περίοδο: «Είμαι στο prime μου», ανέφερε στο News Hour. Φυσικά αν ρίξει κάποιος μια ματιά στην περσινή σεζόν, θα καταλάβει πως δικαιολογούνται απόλυτα όσα είπε. Ο Στεφ τελείωσε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με 29.4 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 6.3 ασίστ και 43% στα τρίποντα στη regular season, ενώ στα play-offs μέτρησε 30.5 πόντους, 6.1 ασίστ και 5.2 ριμπάουντ με 36% τρίποντα.

Θα ψάξει το πέμπτο πρωτάθλημα της καριέρας του, αφού έχει πάρει ήδη το 2015, 2017, 2018 και 2022. Όλα μαζί με το Γκόλντεν Στέιτ, την ομάδα με την οποία συστήθηκε στο ΝΒΑ και συνεχίζει να υπηρετεί πιστά.

