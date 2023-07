Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ρούι Χατσιμούρα ο οποίος προπονείται στο ΣΕΦ μαζί με τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ και τον βοηθό προπονητή των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Άρωμα» ΝΒΑ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καθώς βρέθηκαν για προπόνηση παίκτες και μέλη του τεχνικού τιμ των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο λόγος για τον Ρούι Χατσιμούρα ο οποίος έκανε δυνατό finish με τους Λέικερς, ενώ ετοιμάζεται και για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα της Ιαπωνίας.

Μαζί του και ο Τζάρεντ Βάντερμπιλτ, ενώ προπονούνται υπό τις οδηγίες του assistant coach της ομάδας, Φιλ Χάρντι.

