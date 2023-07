Κόντρα σε όλα όσα πίστευε μία δασκάλα του για εκείνον, ο Τζέιλεν Μπράουν έγινε ο νέος... μίδας του NBA με το νέο supermax συμβόλαιο που υπέγραψε στους Σέλτικς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν αποτελεί το πρόσωπο που συγκεντρώνει τα περισσότερα φώτα τις τελευταίες ημέρες στο NBA. Ο λόγος φυσικά το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Μπόστον Σέλτικς, το οποίο ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Φυσικά έγινε αυτόματα ο πιο ακριβοπληρωμένος μπασκετμπολίστας στο NBA, διαψεύδοντας μία από τις... δασκάλες που είχε στο παρελθόν. Εννέα χρόνια πίσω, το 2014, μία από αυτές του είχε πει πως το πιθανότερο είναι να βρεθεί σε κάποια φυλακή μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Για τον 17χρονο τότε Μπράουν, αυτό αποτέλεσε μάλλον κίνητρο και η σκληρή του δουλειά τον έχει ανταμείψει στους Σέλτικς. Το τουίτ αυτό, που είχε κάνει ο ίδιος, επανήρθε στη δημοσιότητα, καθώς αρκετοί χρήστες το θυμήθηκαν μετά τα νέα δεδομένα στο συμβόλαιό του!

My teacher said she will look me up in the Cobb county jail in 5 years .. Wow