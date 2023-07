Ο Τζέιλεν Μπράουν τίναξε την... μπάνκα στον αέρα, υπογράφοντας super max συμβόλαιο με τους Μπόστον Σέλτικς, με τα 304 εκατομμύρια δολάρια της αμοιβής του (για 5 χρόνια) να αποτελούν το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία της λίγκας.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν έτοιμος να γράψει ιστορία. Έλειπε μόνο ένα πράγμα, η υπογραφή του. Μόλις την έβαλε στο κομμάτι χαρτί που του πρόσφεραν οι Μπόστον Σέλτικς, ο Μπράουν έγινε ο αθλητής με το πλουσιότερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ!

Η νέα συμφωνία, για super max συμβόλαιο πέντε ετών προβλέπει αμοιβή 304 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον Μπράουν όχι μόνο να... σπάει το φράγμα των 300 εκατομμυρίων, αλλά να αφήνει κατά 34 εκατομμύρια πίσω του τον πρωταθλητή με τους Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς.

Το συμβόλαιο του Μπράουν δεν διαθέτει επιλογή ανανέωσης, ενώ τα χρήματα ανά σεζόν χωρίζονται ως εξής:

BREAKING: Boston Celtics star Jaylen Brown has agreed to a five-year, $304 million supermax contract extension with the franchise, per sources. This is the richest deal in NBA history, negotiated by agent Jason Glushon.



Fully guaranteed, with a trade kicker. No player option. pic.twitter.com/MQ6NKILY8Q