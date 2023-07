Οι νίκες των αλόγων του Νίκολα Γιόκιτς, κάνουν τον Σέρβο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς να πλέει σε πελάγη ευτυχίας!

Μπορεί μετά την κατάκτηση του τίτλου στο NBA με τους Νάγκετς και την ανάδειξή του σε MVP των τελικών, ο Νίκολα Γιόκιτς να μην πανηγύρισε ξέφρενα, ωστόσο για τα άλογά του δεν κάνει εκπτώσεις.

Ο Σέρβος γίγαντας συνεχίζει να γίνεται... viral, μιας και η χαρά του για τη νίκη των αλόγων του σε σχετική κούρσα δεν κρύβεται.

Αυτήν τη φορά η κάμερα τον έπιασε χωρίς μπλούζα να τραγουδάει σέρβικα τραγούδια και να είναι εμφανώς σε μουντ κεφιού, αποδεικνύοντας πως μπορεί και αυτός να... γλεντήσει με την ψυχή του σε συγκεκριμένες περιπτώσεις!

Nuggets star Nikola Jokic continues to celebrate his horse race win by singing karaoke while shirtless 😆🎤



(via @KalabasterJak)pic.twitter.com/hmqUU9dAnP