Ο Νίκολα Γιόκιτς τα έχει σηκώσει όλα τη φετινή σεζόν και δεν σταματά.

Πριν από λίγο καιρό είχε πανηηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Νάγκετς, ενώ είχε αναδειχθεί και ΜVP των τελικών ο Νίκολα Γιόκιτς. Όμως η συλλογή τίτλων δεν σταματά για τον Σέρβο σταρ.

Ο Joker βρίσκεται στη Σερβία, εκεί όπου κέρδισε κούρσα με τα άλογα του, το πάθος του όπως όλοι ξέρουν. Μάλιστα έδειξε να το διασκεδάζει ιδιαίτερα, πολύ παραπάνω από τότε που κατέκτησε το ΝΒΑ. Τότε ήταν πολύ πιο ήρεμος. Απολαύστε τον να κάνει σαν μικρό παιδί για τη νέα νίκη του, αυτή τη φορά παρέα με τα αγαπημένα του άλογα.

Πάντως δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το Παγκόσμιο μπάσκετ, αφού αποφάσισε να απέχει από την προσπάθεια της ομάδας του την φετινή σεζόν.

Δείτε το video

Nikola Jokic is really living his best life after winning a horse race in Serbia 😂🏆



(via Burner_num2 / Reddit)pic.twitter.com/6oiujK6K9r