Ο Ντόνοβαν Μίτσελ δεν δείχνει διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιο του στους Καβς.

Ο σταρ του Κλίβελαντ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025 στους Καβς. Τότε υπάρχει player option, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να αποφασίζει αν θα μείνει στην ομάδα. Σύμφωνα πάντως με τα όσα ανέφερε ο Tim Bontemps για την κατάσταση του Spida στους... ιππότες, ο παίκτης δεν πρόκειται να υπογράψει επέκταση.

«Δεν νομίζω πως υπάρχει πιθανότητα να υπογράψει επέκταση στο Κλίβελαντ. Αν αποφάσιζα εγώ, θα τον αντάλλασσα σήμερα», ήταν τα λόγια του δημοσιογράφου του ESPN.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μίτσελ μέτρησε 28.3 πόντους, 4.4 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ, όντας ο ηγέτης των Καβαλίερς, ωστόσο η ομάδα του δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω στα play-offs, κάτι που ψάχνει ο Spida από τον καιρό που έπαιζε στους Τζαζ.

“I don't think there's any chance he signs an extension there ever. And if it was up to me, I would trade Donvan Mitchell today.” 😳



- @TimBontemps on Donovan Mitchell’s situation in Cleveland



(Via Hoop Collective / h/t @NBA_NewYork) pic.twitter.com/1nJoiFCwr4