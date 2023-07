Οι Νάγκετς κράτησαν τον ΝτεΆντρε Τζόρνταν για το 2023/24

Ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν θα παραμείνει στο ρόστερ των Ντένβερ Νάγκετς για ακόμη μια χρονιά αφού οι πρωταθλητές ενημέρωσαν επισήμως ότι ο 34χρονος σέντερ υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο.

Ο Τζόρνταν αγωνίστηκε πέρσι σε 39 αγώνες των «Σβόλων», οκτώ ως starter, έχοντας 5.1 πόντους και 5.2 ριμπάουντ σε 15', αποτελώντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του οργανισμού.

Σε 15 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ, ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν έχει 9 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 1.5 μπλοκ και 1 ασίστ μ.ό. σε 1019 αγώνες με τους Κλίπερς, τους Μάβερικς, τους Νικς, τους Νετς, τους Λέικερς, τους Σίξερς και τους Νάγκετς.



